يوفنتوس يراقب موهبة فيرونا

البيانكونيري يخطط للمستقبل

بدأ يوفنتوس التحرك لتدعيم صفوفه مستقبلاً ووضع نصب عينيه لاعب فيرونا الشاب ماراش كومبولا كهدف لانتقالات الفريق المقبلة.

ويقدم فيرونا موسماً مميزاً منذ صعوبه هذا العام، ويعد الدفاع الأقوى في إيطاليا بالوقت الراهن، وذلك رغم الخسارة من إنتر في آخر اللقاءات.

وعلم جول أن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع المدافع الشاب كومبولا من صفوف فيرونا بعد تألقه وظهوره المميز مع الفريق الأصفر.

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ولعب اللاعب المولود عام 2000 عشر مباريات هذا الموسم، تسعة في الدوري وواحدة بالكأس، ويملك الجنسية الإيطالية وينحدر من أصول ألبانية.

وبحسب مراسل جول في تورينو، فالمدير الرياضي للبيانكونيري فابيو باراتيتشي معجب باللاعب وأرسل كشافيه متابعته في أكثر من مباراة.

ويحتل يوفنتوس حالياً صدارة ترتيب السيري آ بعدما فرط في أربع نقاط فقط بتعادلين مع ليتشي وفيورنتينا خلال 12 جولة لُعبت حتى الآن.