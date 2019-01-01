يوفنتوس مهدد بخسارة نجميه في مواجهة أياكس

الإصابات تضرب يوفنتوس قبل المباراة المهمة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس مهدد بفقدان نجميه سامي خضيرة ودوجلاس كوستا في المواجهة المرتقبة مع أياكس بداعي الإصابة.

وتعادل يوفنتوس ذهاباً في أمستردام مع الفريق الهولندي بنتيجة هدف لكل جانب، ويستضيف أياكس بالعودة مساء الثلاثاء المقبل بتورينو.

وأوضحت "لاجازيتا" أن كوستا يعاني من إصابة عضلية جديدة على مستوى الساق تعرض لها في التدريبات قبل مباراة سبال الأخيرة، وهو ما أكده المدرب ماسيمليانو أليجري في تصريحاته قبل المباراة.

وأضافت الصحيفة أن خضيرة يعاني هو الآخر من نفس الإصابة، الأمر الذي أبعده عن خوض التدريبات في الأيام الأخيرة.

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وتحدث التقرير أن غياب الثنائي عن التدريبات يجعل مشاركتهم في لقاء أياكس محل شك، لينضما لقائمة المصابين التي تضم جيورجيو كيليني وإيمري تشان وبليز ماتويدي، بالإضافة لرودريجو بينتانكور الذي خرج مصاباً أمام سبال.

التقرير أكد أن تشان في تحسن مستمر، بينما ماتويدي وبينتانكور لا يعانيان من إصابات خطيرة وسيكونا جاهزان للقاء الثلاثاء المقبل، بينما كيليني لم يتضح موقفه بعد من المشاركة.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس سقط مساء السبت أمام ضيفه سبال بهدفين مقابل واحد وأضاع فرصة حسم لقب الدوري الإيطالي رسمياً.