رونالدو ينوي الانتقال للدوري الأمريكي

خطوة متوقعة للنجم البرتغالي

كشف لويس ناني جناح مانشستر يونايتد السابق وأورلاندو سيتي الأمريكي، عن المكان الذي سيُنهي فيه كريستيانو رونالدو مسيرته الكروية بعد الرحيل عن يوفنتوس.

ناني ورونالدو لعبا معاً في مانشستر ومنتخب البرتغال لفترات، منذ بداية رحلته مع التألق في الشياطين الحمر ثم ريال مدريد، وصولاً إلى تحقيق لقب يورو 2016..

العديد من التقارير الصحفية، كشفت عن اهتمام رونالدو بالانتقال للدوري الأمريكي، ليسير على خطى العديد من النجوم الكبار مثل ديفيد بيكهام وزلاتان إبراهيموفيتش وتييري هنري.

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وهو ما قال عنه ناني:"منذ بضعة سنوات أخبرني رونالدو أنه سينهي مشواره الكروي في الدوري الأمريكي".

وأضاف:"القرار لم يُحسم بنسبة 100% حتى الآن، ولكن هناك فرصة كبيرة له لخوض تجربة جديدة هناك".

يذكر أن رونالدو ارتبط أكثر من مرة بالانتقال إلى نادي إنتر ميامي، والذي يملكه الإنجليزي ديفيد بيكهام، حيث يطمح في قيادة البرتغالي لمشروعه الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

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ومع تصريحات ناني تستمر الشكوك حول مصير صاحب الـ35 سنة، وسط أنباء قوية حول عدم قيام يوفنتوس بتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2022.