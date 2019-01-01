يوفنتوس يعود لدارميان بعد التخلي عن بيليجريني

ساري يستهدف خيار آخر لعب معه في تشيلسي

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي، في البحث بشكل جدي عن لاعب جديد في مركز الظهير الأيسر، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

البيانكونيري تخلى مؤخراً عن لاعبه لوكا بيليجريني، حيث قرر الرحيل لصفوف كالياري، ومن المتوقع انضمامه رسمياً خلال أيام.

مغادرة بيلجريني ستجعل من البرازيلي أليكس ساندرو هو الخيار الوحيد بالجبهة اليسرى، خاصة بعد انتقال ليوناردو سبينازولا إلى روما.

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أكدت رغبة المدرب ماوريسيو ساري في التعاقد مع لاعب جديد.

ووضع ساري ماتيو دارميان ظهير مانشستر يونايتد، كهدف رئيسي له، باعتباره فائضاً عن حاجة الشياطين الحمر.

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لاعب آخر يدخل حسابات يوفي، وهو إيمرسون بالميري لاعب تشيلسي، والذي سبق وأن عمل معه مؤخراً في البلوز.

يذكر أن يوفنتوس تخلى مؤخراً عن ظهير جواو كانسيلو لمانشستر سيتي، مقابل ضم البرازيلي دانيلو، والذي يمكنه اللعب بالناحية اليسرى.