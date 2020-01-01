المدير الرياضي لليون يُلمح لاقتراب رحيل عوار

لاعب الوسط الفرنسي ارتبط بالانضمام للعديد من الأندية الكبيرة

أكد جونينيو المدير الرياضي لنادي ليون الفرنسي، أن حسام عوار لاعب وسط الفريق، أصبح على أعتاب الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عوار تألق بشكل لافت مع ليون الفترة الأخيرة، وهو ما جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها مانشستر سيتي ويوفنتوس وآرسنال.

الصحف الفرنسية سبق أن تحدثت عن ترحيب ليون ببيع عوار، بقيمة مالية لا تقل عن 50 مليون يورو.

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ومن جانبه قال جونينيو في تصريحات لراديو "مونت كارلو" الفرنسي:"عوار؟ عندما يكون لديك العديد من اللاعبين المميزين، فمن المنطقي أن تأتي الأندية الكبيرة لمحاولة ضمهم".

وأضاف:"هناك مجازفة كبيرة في حالة بيع أحد نجوم الفريق، ولكن لو حدث ذلك علينا خلق التوازن المطلوب، تحدثت مع رئيس النادي أكثر من مرة بخصوص هذه القضية".

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يذكر أن عوار لعب 135 مباراة مع الفريق الأول في ليون حتى الآن، ونجح في تسجيل 24 هدفاً وصنع 25 بجميع البطولات.