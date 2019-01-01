الانتقالات

ماندجوكيتش يدرس العودة لبايرن ميونيخ

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فرصته تبدو محدودة مع ماوريسيو ساري
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يفكر المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، في الرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف والعودة مرة أخرى لبايرن ميونيخ.

صاحب الـ33 عاماً وقع على عقد جديد مع يوفنتوس في إبريل الماضي، لكنه لا يضمن مشاركته بصفة أساسية بالفريق.

المدرب ماوريسيو ساري يبدو وأنه يستبعد الكرواتي من حساباته للموسم الجديد، مما جعله يبحث عن فرصة أخرى.

شبكة "سكاي" الألمانية، اكدت وجود مفاوضات بالفعل بين ماندجوكيتش وبايرن خلال الأيام الماضية.

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ويواجه النادي البافاري منافسة شرسة من نظيره بوروسيا دورتموند، الذي يريد هو الأخر ضم نجم يوفنتوس لتدعيم هجومه.

يذكر أن ماندجوكيتش سبق وأن لعب لبايرن في الفترة من 2012 إلى 2014 قبل الانضمام ليوفنتوس.

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