يوفنتوس يعود من أجل كييزا

ختام ميركاتو ساخن في إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير إيطالية أن فيورنتينا قد يغير موقفه ويصبح منفتحاً على بيع نجمه فيديريكو كييزا، الأمر الذي شجع يوفنتوس على إعادة فتح المفاوضات.

ورفض الفيولا السماح لنجمه وقائده كييزا بالرحيل في وقت سابق من الموسم، وأكد أن اللاعب ليس معروضاً للبيع.

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وشوهد مساء الأربعاء فالي رمضان، وكيل كييزا، بمقر يوفنتوس، مما أعاد التكهنات حول مستقبل اللاعب وإمكانية انتقاله للسيدة العجوز.

وأوضحت "لاجازيتا" أن فيورنتينا لن يتوقف في تدعيماته بعد التوقيع مع فرانك ريبيري، ولكن يريد ضم جناح آخر.

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وضمت قائمة الأسماء المطروحة ماتيو بوليتانو، والذي يرفض إنتر التفريط فيه، ورودريجو دي بول من أودينيزي، والمطلوب في ميلان وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى دومينيكو بيراردي من ساسولو.

ويفتتح الفيولا موسمه السبت أمام نابولي، بينما يحل يوفنتوس ضيفاً على بارما ضمن الجولة الأولى بدوري الإيطالي.