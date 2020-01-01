يوفنتوس قد يفتقد لخدمات بيانيتش أمام ليون وإنتر

اللاعب تعرض لإصابة اليوم بعد مشاركته بدقائق

يبدو أن مشاركة ميراليم بيانيتش لاعب يوفتتوس، امام ليون في دوري أبطال أوروبا في محل شك بعد إصابته اليوم.

وتعرض اللاعب البوسني، لإصابة عضلية في مباراة فريقه أمام بريشيا بعد نزوله كبديل بدقائق قليلة.

وتغلب يوفنتوس على بريشيا، منذ قليل بهدفين دون رد في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

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بيانيتش كان على مقاعد البدلاء منذ بداية المباراة، وشارك كبديل في الدقيقة 66 ولكن سريعاً ما تعرض لإصابة في العضلة الضامة، ليغادر الملعب في الدقيقة 73.

لم يتم الكشف عن أي تفاصيل لإصابة اللاعب صاحب الـ 29 عاماً، ولكن مراسل جول في إيطاليا، علم أن اللاعب قد يغيب عن مباراتي فريقه أمام ليون وإنتر.

ومن المنتظر أن يلعب يوفنتوس امام ليون الفرنسي يوم الأربعاء 26 فبراير الجاري في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

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وسيلعب مع النيراتزوري في قمة السيري آ، مساء الأحد الأول من مارس القادم.

جدير بالذكر أن يوفنتوس بعد مباراة اليوم وصل للنقطة 57 في صدارة ترتيب الدوري، بشكل مؤقت في انتظار مباراة لاتسيو وإنتر مساء اليوم