يوفنتوس في صراع مع ريال مدريد من أجل بوجبا

يوفنتوس يحاول استعادة بوجبا وسط اهتمام ريال مدريد بنجم مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية وإسبانية أن يوفنتوس أصبح يفكر جديًا في استعادة نجمه الدولي الفرنسي بول بوجبا.

وكان بوجبا قد قدم أداء كبيرًا رفقة مانشستر يونايتد في الأشهر الأخيرة، أي بعد تولي أولي جونار سولشار تدريب الشياطين الحمر.

وحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن ريال مدريد كان يفكر في تقديم عرض لبوجبا بعد عودة زين الدين زيدان إلى منصب المدير الفني مرة أخرى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مارس ٢٠١٩

ولكن في الأيام الأخيرة، لم يصبح ريال مدريد هو الفريق الوحيد المهتم بالتفاوض مع نجم مانشستر يونايتد.

وأفادت توتو سبورت أن بول بوجبا قد دخل دائرة اهتمامات يوفنتوس من أجل التعاقد معه في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

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يذكر أن بول بوجبا كان قد لعب في يوفنتوس في الفترة ما بين 2012 و 2016، وقدم مسيرة رائعة هناك جعلته أحد أغلى لاعبي كرة القدم في التاريخ.