فينجر: رامسي أراد البقاء في أرسنال

بناء على المحادثات الشخصية مع اللاعب الويلزي

أكد أرسن فينجر المدير الفني لأرسنال، أن لاعب الفريق آرون رامزي أراد البقاء مع المدفعجية والتوقيع على عقد جديد مع النادي.

رامسي رحل عن أرسنال متجهاً ليوفنتوس الصيف الماضي بعد انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي، وسط انتقادات كبيرة لإدارة المدفعجية.

فينجر الذي غادر الفريق في صيف 2018، أكد ترحيب الدولي الويلزي بالاستمرار لفترة أطول.

وقال الفرنسي:"في نهاية فترتي مع أرسنال تحدثت معه وأخبرني برغبته الصريحة في البقاء".

جوارديولا يعلق على شائعات تدريب يوفنتوس ويرحب بإيطاليا

22 فريقًا يتفوقون تهديفًيا على برشلونة في دوري الأبطال

وأضاف:كان هناك اتفاقاً مع إدارة النادي حول تمديد عقده، ولكن الأمر استغرق وقتاً طويلاً بسبب المفاوضات مع وكيل أعماله".

يذكر أن العديد من الصحف الإنجليزية، أكدت رفض أوناي إيمري المدرب الحالي للمدفعجية للتجديد لرامسي، مما دفع اللاعب في قبول عرض يوفنتوس.