يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته قبل المباراة

الدوري الإيطالي - الجولة 7 18 أكتوبر 2026 - 14:45 أليانز ستاديوم

تنطلق مباراة يوفنتوس ولاتسيو في 18 أكتوبر 2026، الساعة 14:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و18:45 بتوقيت جرينتش.

يوفنتوس المثقل بالإصابات يستعد لاستقبال لاتسيو

يوفنتوس يفتقد عدة نجوم أساسيين

بدأ يوفنتوس الموسم بنتائج متذبذبة، إذ حصد 11 نقطة من ست مباريات، لكنه لم يفز سوى مرة واحدة في آخر أربع مباريات. وكان أداؤه أفضل أوروبيًا، بعدما حقق الفوز على سيلتا فيجو وإن إي سي نيميخن في الدوري الأوروبي، لكن مواجهة لاتسيو تمثل اختبارًا أمام منافس أقوى. وسجل راندال كولو مواني في كل من مباراتيه الأخيرتين، وكلتاهما خارج أرضه.

Getty Images

لاتسيو في أفضل حالاته

لم يتعرض لاتسيو للهزيمة بعد ست مباريات من موسم الدوري الإيطالي، ولم يفقد تحت قيادة جينارو جاتوزو سوى نقطتين، ليتقاسم الصدارة مع إنتر، حامل لقب الدوري. ويعيش أندريا بينامونتي فترة تألق تهديفي، بعدما هز الشباك في ثلاث مباريات متتالية لفريق جاتوزو.

Getty Images

أبرز الإحصائيات & أخبار الإصابات

لم يخسر لاتسيو في مواجهاته الثلاث الأخيرة مع يوفنتوس.

سجل لاتسيو الهدف الأول في جميع مبارياته الست بالدوري الإيطالي هذا الموسم، باستثناء مباراة واحدة.

يعاني يوفنتوس من إصابات عديدة، ويُعد غياب كينان يلديز الأبرز. وقد يغيب عن لاتسيو ألبرت جودموندسون ونيكولو روفيلا.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

يدخل يوفنتوس هذه المباراة بقائمة طويلة من المصابين. ويغيب كل من جيف إيكاتور وكينان يلديز وكيفرين تورام-أوليان ومانويل لوكاتيلي وجيريمي بوجا وأوجوستو أووسو وكاميل جرابارا وأركاديوش ميليك، ما يترك لوتشيانو سباليتي بخيارات محدودة في مختلف مراكز الفريق. ولم تُسجل أي حالات إيقاف حاليًا، وستُضاف مستجدات التشكيلة المتوقعة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

أما قائمة إصابات لاتسيو فأقصر، لكنها تضم أسماء مهمة. إذ يغيب ماتيو كانسيليري وألبرت جودموندسون وأليسيو فورلانيتو عن جينارو جاتوزو، الذي يستطيع فيما عدا ذلك الاعتماد على مجموعة مستقرة نسبيًا.

النتائج الأخيرة

فاز يوفنتوس في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 خارج أرضه أمام كالياري في الدوري الإيطالي، بعدما أنقذ كولو مواني نقطة بضربة رأس. وكانت أفضل نتائج يوفنتوس خلال هذه الفترة فوزه الكاسح 5-0 على إن إي سي نيميخن في الدوري الأوروبي، لكن خسارتين متتاليتين، أمام ساسولو في الدوري الإيطالي وأمام كريمونيزي في مباراة ودية، تُبرزان التذبذب الذي يتعين على سباليتي معالجته.

كان أداء لاتسيو أكثر استقرارًا بفارق واضح، إذ فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات وتعادل في الاثنتين الأخريين. وتغلب في مباراته الأخيرة على مونزا 3-1، وسبق أن تعادل 2-2 مع ميلان، ما أظهر قدرته على منافسة أبرز فرق الدوري. وتؤكد انتصاراته الثلاثة في خمس مباريات، مع غزارته التهديفية، أسباب موقع فريق جاتوزو في جدول الترتيب.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بالتعادل 2-2 على ملعب أليانز في فبراير 2026، في نتيجة عكست تقارب المستوى في هذه المواجهة. ويتفوق لاتسيو في سجل آخر خمس مواجهات مباشرة، إذ حقق فوزًا وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في لقاءات الدوري الإيطالي، إلى جانب فوز في كأس إيطاليا. وتوزعت الأهداف بصورة متقاربة بين الفريقين خلال هذه المواجهات، التي حُسم معظمها بفوارق ضئيلة.

جدول الترتيب

يحتل لاتسيو المركز الثاني في الترتيب الحالي للدوري الإيطالي، بينما يأتي يوفنتوس سادسًا، وهو فارق يمنح مباراته على أرضه أهمية إضافية، إذ يراها فرصة لتقليص المسافة مع الفرق المتقدمة في بداية الموسم.