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يوفنتوس وزيدان يراقبان وضعية كانتي في تشيلسي

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كانت ومعضلة اللعب بعيداً عن مركزه مع ساري مستمرة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن وضعية نجولو كانتي المعقدة في تشيلسي الموسم الحالي قد تدفعه لمغادرة النادي، وسط اهتمام كلاً من ريال مدريد ويوفنتوس.

ويلعب كانتي كلاعب خط وسط ثالث في تشكيلة ماوريتسيو ساري بسبب اعتماد الأخير على جورجينيو في مركز الارتكاز الذي يفضله ويجيده الفرنسي.

"توتوسبورت" قالت إن تشيلسي يعتبر كانتي غير قابلاً للبيع حالياً، ولكن اللاعب قد يطلب الرحيل إذا استمر باللعب خارج مركزه الموسم المقبل.

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وأشار التقرير أن في حال تقدم فريق بعرض في حدود 100 مليون يورو فتشيلسي سيكون مستعداً للتفريط في نجمه الفرنسي الصيف المقبل.

وتحدثت الصحيفة أن مدرب ريال مدريد العائد زين الدين زيدان يضع كانتي ضمن أولوياته للموسم المقبل، بالإضافة ليوفنتوس الذي يراقب الوضع.

الصحيفة المقربة من النادي الإيطالي فسرت اهتمام يوفنتوس بسبب الرحيل المتوقع لسامي خضيرة وإمكانية مغادرة ميراليم بيانتش أيضاً الصيف المقبل.

الجيد بالذكر أن تشيلسي تم منعه من دخول سوق الانتقالات الشتوية والصيفية المقبلتين، ولكن يحق له بيع اللاعبين.

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