بيريس: رامزي اتخذ القرار الصحيح بالانتقال ليوفنتوس

يرى أن أرسنال سيندم كثيراً على الويلزي

يعتقد روبرت بيريس جناح أرسنال السابق، أن آرون رامسي اتخذ القرار الصحيح بالانتقال لنادي يوفنتوس الإيطالي.

رامسي قرر الرحيل عن أرسنال عقب نهاية عقده مع النادي اللندني، لينضم للبيانكونيري في صفقة انتقال حر.

الدولي الويلزي تلقى العديد من العروض أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان، لكن اختياره وقع على النادي الإيطالي.

بيريس قال عن الصفقة:"أعتقد أنها فرصة جيدة له للعب بنادي كبير مثل البيانكونيري الموسم القادم".

وأضاف:"من الناحية التكتيكية آرون عليه تعلم الكثير هناك، ولكن فنياً سيكون الأمر سهلاً عليه باللعب بجوار نجوم كبار".

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وتابع:"رامسي اتخذ القرار الصحيح، وأمامه اختبار صعب بالانتقال لدولة جديدة بأسلوب لعب مختلف".

جوردي كاردونير (نائب رئيس برشلونة): "نيمار يريد مغادرة باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة، ولست متفاجئ من هذا الأمر فليس هناك مكان أفضل من برشلونة" 🗣️ pic.twitter.com/a015gE9fdZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 27, 2019

واستكمل:"آرون لاعب يتمتع بذكاء عالي جداً ويمكنه التأقلم بشكل سريع على الأجواء في إيطاليا".

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وفي نهاية حديثه شدد بيريس على ندم أرسنال بعد التخلي عن رامسي، نظراً للأهمية الكبيرة للدولي الويلزي.