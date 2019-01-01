هيجواين: احتجنا هذا الفوز لاستعادة الثقة

ثنائية تعزز موقع الفريق الإيطالي بصدارة مجموعته في دوري الأبطال

شدد جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس، على أهمية فوز فريقه أمام بايرليفركوزن بدوري أبطال أوروبا، رغم ضمان التأهل لدور الـ16 قبل انطلاق المباراة.

يوفي نجح في اختتام مشواره بدور المجموعات من البطولة، بالانتصار على نظيره الألماني بأرضه ووسط جماهيره 2/0، حيث سجل الثنائية هيجواين وكريستيانو رونالدو.

المهاجم الأرجنتيني قال بعد اللقاء:"كانت مواجهة صعبة جداً بسبب الحافز والدوافع المتواجدة للفريفين، نحن على القمة وهم بحاجة للفوز من أجل التأهل".

وأضاف:"عانينا في الشوط الأول ولكن تداركنا الموقف بعدها وانتزعنا هذا الانتصار المستحق، والذي يساعدنا على تخطي نتائجنا السلبية في الفترة الأخيرة ضد لاتسيو وساسوولو".

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وتابع:"من المهم جداً تحقيق الفوز للحفاظ على مسيرتنا الخالية من الهزائم بالأبطال، والآن يجب التركيز على الدوري الإيطالي والدخول بشكل أكثر ثقة".

وأما زميله جانلويجي بوفون فقال بعد ظهوره:"أنا في حالة فنية وبدنية جيدة جداً، وأثق في قدرتنا على الانتصار بكل مباراة في حالة لعبنا بنفس الطريقة".

وأضاف:"أريد مواصلة اللعب وأتقبل النقد، أحاول تطوير نفسي مع كل خطأ، الآن عمري 42 سنة وأمتلك الخبرة الكافية لإدراك حجم المنافسة التي يمر بها يوفنتوس، وإمكانية تعرض اللاعبين للانتقاد".

يذكر أن الفوز وضع يوفنتوس على صدارة المجموعة بـ16 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد الثاني بـ10 نقاط، ثم بايرليفركوزن ثالثاً بـ6 نقاط ولوكوموتيف موسكو الرابع بـ3 نقاط فقط.