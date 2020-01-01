يوفنتوس مهدد بفقدان رونالدو أمام بارما

البرتغالي لم يشارك الأربعاء في كأس إيطاليا

يواجه يوفنتوس فرضية غياب نجمه كريستيانو رونالدو عن اللقاء المقبل أمام بارما لحساب الجولة العشرين من السيري آ بعد تغيبه عن التدريبات.

ولم يشارك البرتغالي في لقاء فريقه الأربعاء لحساب كأس إيطاليا أمام أودينيزي، وذلك بسبب معاناته من التهاب في الجيوب الأنفية أبعده عن الانتصار العريض برباعية.

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ولم يشارك رونالدو في تدريبات يوفنتوس مساء الخميس، وبحسب التقارير، فسيتم تقييم حالته في الساعات المقبلة قبل الكشف عن موقفه من المشاركة أو عدمها في لقاء الأحد المقبل.

واعتمد مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري على ثنائية باولو ديبالا وجونزالو هيجواين في المقدمة أمام أودينيزي في ظل غياب النجم البرتغالي عن اللقاء.

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ولم يغب رونالدو إلا عن ثلاثة لقاءات في الموسم الجاري كانت أمام ليتشي، بريشيا، وأتالانتا، وإذا لم يشارك أمام بارما، ستكون المرة الأولى التي لا يلعب مع ناديه في ملعب "أليانز" الموسم الجاري.

ويحتل يوفنتوس حالياً صدارة ترتيب السيري آ بفارق نقطتين عن الملاحق إنتر بعد انتهاء مباريات مرحلة الذهاب من المسابقة.