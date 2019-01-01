يوفنتوس يجتمع بوكيل زانيولو وريال مدريد يترقب

نادي يوفنتوس الإيطالي يجتمع بوكيل اللاعب نيكولو زانيولو نجم فريق روما سعيًا للحصول على خدماته في الصيف المقبل وريال مدريد مهتم بالنجم الشاب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم على وجود اهتمام كبير من قبل فريق يوفنتوس بالحصول على جوهرة روما الشابة نيكولو زانيولو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن النادي الإيطالي سيحاول أن يضم اللاعب لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وذكرت الصحيفة أن ممثلين عن نادي يوفنتوس قد اجتمعوا مع وكيل اللاعب كلاوديو فيجوريلي في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الساعات الماضية لمناقشة فكرة انضمامه.

وأكدت الصحيفة أن الموقف سيكون صعبًا للغاية نظرًا للموهبة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب ورغبة روما في بناء فريق قوي من حول النجم الشاب.

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ويعد فريق ريال مدريد أيضًا ضمن الفرق المهتمة بضم اللاعب صاحب الـ 19 عامًا والذي يظهر مستويات مميزة رفقة ذئاب العاصمة الإيطالية.

جدير بالذكر أن نيكولو زانيولو كان قد شارك مع روما 23 مباراة هذا الموسم سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع هدفين في كل البطولات.