رسمياً | يوفنتوس يتعاقد مع بيليجريني من روما
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أعلن يوفنتوس رسمياً التعاقد مع لوكا بيليجريني، الظهير الأيسر، قادماً من صفوف روما، في صفقة شبه تبادلية بين الناديين.
وأجرى بيليجرين الفحوصات الطبية صباح الأحد بنجاح تمهيداً لتوقيع العقود بشكل رسمي مع بطل الدوري الإيطالي.
وأعلن يوفنتوس عن توقيع بيليجريني لعقد حتى 2023 مع اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاماً.
وعلم "جول" أن راتب بيليجريني سيكون قرابة مليون و300 ألف يورو موسمياً، وأن الصفقة تقدر بلغت 22 ملايين يورو.
UFFICIALE | Luca #Pellegrini è un giocatore bianconero! https://t.co/gXAvXWrRxI #WelcomePellegrini pic.twitter.com/nwPFH1c4cP— JuventusFC (@juventusfc) June 30, 2019
وينتقل إلى الاتجاه المقابل ليوناردو سبيناتزولا، والذي أجرى السبت الفحوصات الطبية في روما، في صفقة بلغت 29.5 مليون يورو.
ولعب بيليجريني الموسم الماضي بنصفه الثاني معاراً مع كالياري، وشارك مع إيطاليا في أمم أوروبا تحت 21 عاماً.
_________ و __________— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 30, 2019
هل يمكنك تخمين من هما هذا اللاعبان؟ 🤔 pic.twitter.com/cKLDL7ZNgu