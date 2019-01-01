إيفرتون يحاول خطف مويس كين بـ31 مليون إسترليني

المهاجم الإيطالي الشاب يقترب من البريميرليج

يدرس نادي إيفرتون الإنجليزي، إمكانية التعاقد مع مويس كين مهاجم يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كين ظهر كأحد أهم المواهب الإيطالية في الفترة الأخيرة، بعد مشاركته مع يوفنتوس خلال الموسم الماضي.

إيفرتون يعاني من أزمة واضحة في مركز المهاجم الصريح، حيث فشل في تعويض البلجيكي روميلو لوكاكو منذ رحيله.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت اهتمام التوفيز بالتعاقد مع صاحب الـ19 عاماً هذا الصيف.

يا الله على هذا الجمال 😍 pic.twitter.com/kc2WGtGLH3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019

ومن المتوقع أن يقدم إيفرتون عرضاً قيمته 31 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع اللاعب.

يوفنتوس لا يريد التخلي عن كين، ولكن لو أصر المهاجم الشاب على الرحيل، سيدرج شرطاً يتيح له إعادة الشراء في المستقبل.

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يذكر أن كين شارك في 17 مباراة مع يوفنتوس الموسم الماضي، نجح خلالهم في تسجيل 7 أهداف وصناعة هدف وحيد.