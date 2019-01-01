أياكس يعقد صفقة دي ليخت إلى يوفنتوس

الصفقة كانت قريبة من الحسم لكبير إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكدت تقارير صحفية هولندية أن صفقة انتقال ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس إلى يوفنتوس تعقدت بسبب عدم موافقة النادي الهولندي على عرض نظيره الإيطالي.

وسائل الإعلام الإيطالية كانت قد أكدت أن يوفنتوس قد حسم الصفقة وأن الإعلان الرسمي سيكون في الأيام المقبلة.

وذكرت "Algemeen Dagblad" الهولندية أن أياكس استدعى دي ليخت للمشاركة في معسكره استعداداً لانطلاق الموسم المقبل الأسبوع القادم.

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وأوضح التقرير أن أياكس غير راض عن عرض يوفنتوس البالغ 55 مليون يورو، والذي يقل بكثير عن ما قدمه برشلونة وباريس سان جيرمان.

ويطالب أياكس، بحسب التقارير، بمبلغ في حدود 70-80 مليون يورو لبيع دي ليخت، المبلغ الذي لا يمانع بي إس جي دفعه لاستقطاب اللاعب.

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وأكدت الصحف أن اللاعب ووكيله مينو رايولا يملكان اتفاقاً شخصياً مع يوفنتوس حول راتبه الموسمي وعمولة رايولا من الصفقة.

وتألق دي ليخت الموسم الماضي وقاد فريقه لتحقيق الثنائية المحلية وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.