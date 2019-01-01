مانشستر سيتي يعرض دانيلو في صفقة تبادلية مع كانسيلو

يوفنتوس يطالب بـ55 مليون يورو من أجل الظهير البرتغالي

أعاد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، فتح المفاوضات مع نظيره الإيطالي من أجل التعاقد مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو.

فابيو باراتيشي المدير الرياضي ليوفنتوس، يتواجد حالياً في إنجلترا من أجل حسم الصفقة التبادلية بين باولو ديبالا وروميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد.

تقارير صحفية أكدت أن رحلة باراتيشي ستضمن أيضاً حسم مصير كانسيلو، وسط رغبة كبيرة من بيب جوارديولا في ضمه.

يوفنتوس لا يفضل التخلي عن اللاعب، لكنه قد يُرحب ببيعه في حالة الحصول على مبلغ 55 مليون يورو.

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ومن جانبه قرر سيتي تخفيض هذا المبلغ، عن طريق إدراج لاعبه البرازيلي دانيلو في الصفقة.

وهو ما يعني أن سيتي قد يدفع 25 مليون يورو فقط مقابل الحصول على خدمات صاحب الـ25 عاماً.

وتأتي محاولات بطل الدوري الإنجليزي للتعاقد مع كانسيلو، رغم تصريحات جوارديولا الأخيرة، حول الاكتفاء بما يمتلكه من أظهرة، خاصة بعد تجديد عقد كايل ووكر.