دوجلاس كوستا يواجه خطر الابتعاد عن الملاعب لمدة شهر

كوستا لم يكمل 10 دقائق في مباراة يوفنتوس أمام فيورنتينا قبل أن يغادرها بسبب الإصابة

فيسبوك تويتر بلال محمد

يواجه دوجلاس كوستا، لاعب يوفنتوس الإيطالي خطر الابتعاد عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فيورنتينا.

وتعرض كوستا إلى إصابة في الفخذ في مباراة فيورنتينا بالأمس، بالجولة الثالثة من الدوري الإيطالي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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وشعر كوستا بآلام في الفخذ بعد مرور سبع دقائق من انطلاق المباراة، ليخرج مصاباً ويشارك بدلاً منه بيرنارديسكي.

ووفقاً لصحيفة جازيتا ديلو سبورت، فإنه سيتم تحديد موعد فحص طبي للاعب البرازيلي، للتأكد من إصابته والتي يشك أطباء الفريق أنها تمدد عضلي، وفي حالة إصابته بتمدد سيغيب عن الملاعب شهراً.

بالنسبة لزميله في الفريق بيانيتش، الوضع أقل خطورة، من المنتظر أن يعود للملاعب خلال فترة قصيرة، بعد إصابته في الدقيقة 44 بالأمس.

وسيخضع بيانيتش للفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة القادمة، لتحديد مدى إصابته ولكن مشاركته مع أتليتكو مدريد ستكون في محل شك.

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جدير بالذكر أن مباراة الأمس أيضاً، شهدت إصابة دانيلو لاعب السيدة العجوز في الشوط الثاني، بإجهاد عضلي ليغارد ملعب المباراة في ثالث تبديل اضطراري.