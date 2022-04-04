"يوفنتوس خسر وأنا سعيد" .. إنفانتينو يؤكد تشجيع إنتر

ولد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في سويسرا لأبوين إيطاليين، ولطالما أحب كرة القدم.

ومع ذلك، فإن مسيرته كلاعب كانت متواضعة للغاية، لكن بمجرد اعتزاله، تمكن من شق طريقه إلى عالم المدراء التنفيذيين، أولًا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ثم مع "فيفا".

وبدأ إنفانتينو مهمته على رأس كرة القدم العالمية منذ عام 2016، وتحت ولايته شهدت كرة القدم العديد من التغييرات، بما في ذلك زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم بداية من 2026، واستخدام تقنية الفيديو المساعد.

ما هو الفريق الذي يشجعه إنفانتينو؟

أظهر إنفانتينو دائمًا أنه من مشجعي نادي إنتر الإيطالي، وتسببت تصريحاته السابقة في غضب مشجعي نادي يوفنتوس.

وقال إنفانتينو في 2018: "قصة إنتر قصة جميلة أثارت إعجاب الملايين، إنه فريق مجنون بعض الشيء، يجعلنا نعاني، ولكن ربما يرجع الفضل في ذلك أيضًا إلى حقيقة أنني من مشجعي إنتر، وأصبحت فيما بعد رئيسًا للاتحاد الدولي".

ويوم الإثنين، وأثناء تواجده في مدينة فلورنسا الإيطالية، عاد إنفانتينو مرة أخرى للتأكيد على سعادته بتشجيع إنتر.

وقال رئيس فيفا: "إنه يوم مثالي للتواجد في فلورنسا، فيورنتينا فاز وخسر يوفنتوس، لذلك كل شيء على ما يرام، وفاز إنتر أيضًا، لذلك أنا سعيد جدًا".

حديث إنفانتينو يأتي في إشارة لفوز إنتر على يوفنتوس بهدف دون رد في قمة الجولة 31 من الدوري الإيطالي مساء الأحد.

ما هو سر تشجيع إنفانتينو لإنتر؟

وكشف إنفانتينو في 2016 في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" عن سر تشجيعه لإنتر.

وقال: "كنت دائمًا من مشجعي إنتر، نعم، أعلم أنه لا ينبغي أن أجيب على مثل هذه الأسئلة".

وأضاف: "الأمر مثل الفيروس الذي تلتقطه عندما تكون طفلًا، والدي من مشجعي إنتر، وكان حاضرًا كمشجع في نهائي دوري أبطال أوروبا في الستينات".

واختتم: "كانت المباراة الأولى التي أخذني إليها هي مباراة إنتر في جوزيبي مياتزا، عندما تدخل إلى مثل هذا الملعب فهذا يكفي، لأنك لا تفهم أي شيء بعد ذلك".

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