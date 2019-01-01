حارس تشيلسي السابق يكشف تفاصيل خلافه مع ساري

خلاف حاد جرى بينهما في غرفة خلع الملابس

كشف روبرت جرين حارس تشيلسي السابق، عن كواليس الخلافات التي عانى منها ماوريسيو ساري مدرب البلوز قبل رحيله إلى يوفنتوس بداية من هذا الموسم.

ساري نجح في الصعود بتشيلسي لدوري أبطال أوروبا وفاز معه بلقب الدوري الأوروبي، ولكن الإيطالي عانى من تجربة عصيبة مع الفريق اللندني الموسم الماضي.

المدرب الإيطالي تعرض لخسارة ثقيلة من مانشستر سيتي 6/0 بالدوري الإنجليزي، والتي صاحبها تعرضه للنقد داخل غرفة ملابس الفريق.

وقال جرين عن مدربه السابق:"قلت له أكثر من مرة أنت لا تمتلك اي خطط بديلة وتعتمد على طريقة واحدة فقط دون أي مرونة".

وأضاف:"أكدت له أن المجموعة الموجودة بالفريق لن تهاجمه بشكل علني، لأنهم يخشون انتقاده بهذه الصراحة ولكني لا أهتم، ماذا سيفعل؟ وضعي على الدكة؟".

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وتابع الحارس الثالث السابق لتشيلسي:"المحادثة بيننا جرت لمدة 15 دقيقة والجميع استمتع بما قلته له، وقالوا لي لقد أخبرته بكل ما يدور في عقولنا".

يذكر أن جرين أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الماضي، بعد تجارب طويلة في الملاعب مع وست هام، نوريتش سيتي، ليدز يونايتد وكوينز بارك رينجرز وهيديرسفيلد تاون.