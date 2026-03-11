يوفنتوس، تدريب جماعي كامل لفلاهوفيتش: استدعاء للعب ضد أودينيزي

خبر مهم من تدريبات يوفنتوس الصباحية: كما أفاد موقع Il Bianconero، فقد أتم دوسان فلاهوفيتش الجلسة التدريبية بالكامل مع المجموعة. وبالتالي، فإن المهاجم الصربي قد تعافى تمامًا، ويبقى عليه فقط استعادة لياقته البدنية: لذا، فإنه في طريقه للانضمام إلى تشكيلة الفريق في مباراة نهاية الأسبوع ضد أودينيزي. ومن يدري، ربما يقرر سباليتي، في هذه الحالة، منحه فرصة المشاركة في جزء من المباراة.

العودة مع أودينيزي - تم التغلب على المشكلة العضلية بشكل شبه كامل، ولكن يبدو أن الطاقم الطبي يريد توخي الحذر بعد توقف طويل. توقع سباليتي في مؤتمر صحفي عشية المباراة عودته إلى مقاعد البدلاء، المقررة لمباراة أودينيزي، المقررة في 14 مارس.

العقد - ستكون الأسابيع الأخيرة التي تفصلنا عن نهاية الدوري حاسمة أيضًا لمستقبل فلاهوفيتش نفسه، الذي ينتهي عقده مع يوفنتوس في 30 يونيو المقبل. قد يدفع الأداء غير المتميز لديفيد وأوبندا إدارة يوفنتوس إلى الإسراع في تجديد عقد الصربي، بشرط أن يقبل اللاعب تخفيضًا كبيرًا في راتبه مقارنة بـ 12 مليونًا حاليًا. وهو رقم لم يعد ممكنًا، خاصة إذا فشل يوفنتوس في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا: لذا، في نواحٍ معينة، قد يكون فلاهوفيتش هو من "يقرر" مستقبله بأدائه.