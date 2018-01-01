يوفنتوس بطلاً للشتاء للمرة الـ30 واللقب غير مضمون

علمياً اللقب غير مضمون علمياً يوفنتوس الأقرب للقب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

حقق يوفنتوس أمس، الفوز على روما بهدف نظيف، في ختام مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي.

انتصار السيدة العجوز قاد الفريق لتحقيق لقب بطل الشتاء، قبل جولتين على نهاية الدور الأول بعدما ظل الفارق مع نابولي 8 نقاط.

حامل اللقب في النسخ السبعة الأخيرة، لم يحقق مرتين لقب بطل الشتاء في مرتين فقط خلال المواسم السبعة الأخيرة.

وحقق نابولي لقب بطل الشتاء موسم 2015-16، 2017-18، لكنه فشل في النهاية حصد لقب الدوري لصالح البيانكونيري.

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لكن قبل سيطرة يوفنتوس على الأسكوديتو، خسر روما لقب موسم 2003-04 لصالح ميلان بعدما حصد لقب بطل الشتاء.

ليعود مرة أخرى ويخسره الذئاب موسم 2001-02 لصالح يوفنتوس في نهاية المطاف، وكذلك ميلان الذي خسر لقب 2002-03 لصالح يوفنتوس.

لكن قطار يوفنتوس الذي يخوض أفضل بداية في تاريخ الدوري الإيطالي، بتحقيق 16 فوزًا وتعادل وحيد في 17 مباراة بالدوري، جعلت يوفنتوس مرشحًا فوق العادة مثل السنوات السابقة لحصد اللقب بكل سهولة.