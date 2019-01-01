النتائج المباشرة
الانتقالات

يوفنتوس يستغل وضعية باريس سان جيرمان ويحلم بضم مبابي

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
باريس قد يكون مجبراً لبيع نجمه

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير صحفية صباح الأربعاء أن يوفنتوس يريد استغلال أوضاع باريس سان جيرمان المالية المعقدة والتعاقد مع نجمه كيليان مبابي.

وتم فتح تحقيق مع النادي الباريسي من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي بشأن خرقه قواعد اللعب النظيف، مما قد يضع تحت طائلة العقوبات واحتمالية بيع أحد نجومه.

وأشارت "لا ريبوبليكا" أن يوفنتوس ورئيسه أندريا أنييلي يريدان مكافأة جماهير الفريق برونالدو جديد الصيف المقبل في صورة مبابي.

اختيارات المحررين

وقالت الصحيفة إن يوفنتوس يريد استغلال أن النادي العاصمة قد يكون مضطراً للتضحية بواحداً من نجميه نيمار أو مبابي الصيف المقبل لتفادي عقوبات الاتحاد الأوروبي.

رسمياً | تشيلسي يتعاقد مع بوليسيتش من بوروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان يتحرك نحو مدافع إنتر

وذكر التقرير أن يوفنتوس يريد أيضاً استغلال نقطة أخرى، وهي أن اللاعب لا يملك وكيل أعمال ويتولى إدارة شؤونه والده ووالدته ومجموعة محاماة، مما يسهل المفاوضات بحسب الصحيفة.

وكشفت الصحيفة أن يوفنتوس مستعد للتضحية بنجمه باولو ديبالا من أجل توفير سيولة مادية تساعد في إنجاز الصفقة، وقدرت "ريبوبليكا" الأرجنتيني في حدود المائة مليون يورو.

كان بي إس جي قد ضم مبابي الصيف قبل الماضي مقابل 180 مليون يورو من صفوف موناكو.

الموضوع التالي:
عبد الرزاق حمدالله وسوموديكا الأفضل خلال ديسمبر في الدوري السعودي
الموضوع التالي:
لاسانا ديارا يُفكر في اعتزال كرة القدم
الموضوع التالي:
أرسنال يدخل في مفاوضات مع ريال مدريد لضم نافاس
الموضوع التالي:
إنييستا: برشلونة يستحق الفوز بدوري الأبطال وعلينا الاستثمار في الأكاديمية
الموضوع التالي:
مدافع النصر مطلوب في الدوري البرازيلي
إغلاق