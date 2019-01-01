يوفنتوس يجتمع مع واندا بخصوص إيكاردي

اللاعب موقفه مجهول مع إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن اجتماعاً دار بين المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي وواندا نارا، زوجة ووكيلة لاعب إنتر ماورو إيكاردي.

إيكاردي حتى الآن لم يتضح موقفه مع النيراتزوري بعد الحديث عن رفض الإدارة والمدرب أنطونيو كونتي استمراره في صفوفه.

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"لم أتحدث إلى ساري بعد ولكن كل من تحدث معي من يوفنتوس ترك انطباعًا جيدًا، وأنا تحت أمر ساري بكل تأكيد" ⚫️⚪️



رابيو متحدثًا عن تعيين ساري مديرًا فنيًا ليوفنتوس 🗣️ pic.twitter.com/fnlfSUo61Z — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 4, 2019

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وأفادت "توتوسبورت" أن تم مشاهدة باراتيتشي الثلاثاء برفقة واندا في إبيزا الإسبانية حيث كانت تتواجد في جلسة تصوير.

وأوضح التقرير أن باراتيتشي أخبر واندا بأن يوفنتوس سيتحرك لضم إيكاردي، ولكنه يعمل على بيع جونزالو هيجواين أولاً.

وذكرت الصحيفة أن تخمة المهاجمين في يوفنتوس تجعله مجبراً على بيع عدد منهم، وعلى رأسهم هيجواين وماريو ماندجوكيتش، قبل ضم إيكاردي.

ويبدأ معسكر إنتر التدريبي في الثامن من يوليو، وأشارت الصحف أن إيكاردي قد يتم استدعائه.