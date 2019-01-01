يوفنتوس يتجه لاستبعاد ماندجوكيتش ورامسي من قائمته الأوروبية

يوفنتوس يفاضل بين ماتويدي ورامسي وتشان من أجل الاستبعاد من القائمة الأوروبية رفقة ماندجوكيتش

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يستعد يوفنتوس من أجل تقديم قائمته الأوروبية الخاصة بالموسم الحالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك بعد انتهاء سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا.

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وتعاقد يوفنتوس خلال هذا الصيف مع كل من ماتياس دي ليخت وأدريان رابيو وأرون رامسي وحارسه الأسطوري جيانلويجي بوفون.

ومن المفترض أن يستبعد يوفنتوس ثلاثة من لاعبيه من القائمة الأوروبية، واستقر منهم حسب المصادر على ماريو ماندجوكيتش، والذي يبدو مطالبًا بمنافسة جونزالو هيجواين وكريستيانو رونالدو وباولو ديبالا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 2, 2019

بينما ينحصر الخياران الآخران بين الثلاثي بليز ماتويدي وإيمري تشان والوافد الجديد أرون رامسي، في وقت يبدو فيه تشان ورامسي هما الأقرب.

ومن الطبيعي أن تتكون القائمة الأوروبية من 25 لاعبًا، ولكن يوفنتوس يمر بقيود تجعله مطالبًا بتخفيضها إلى 22 لاعبًا فقط، وعلى ذلك يأتي استبعاد اللاعبين الثلاثة.

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يذكر أن القائمة يجب أن تقدم من قبل إدارة السيدة العجوز إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم من أجل تسجيلها واعتمادها رسميًا.