مواجهات متوسطة للكبار في دور الـ16 لكأس إيطاليا

المواجهات ستقام بنظام المباراة الواحدة وليست ذهاب وإياب

أسفرت قرعة دور الـ16 من كأس إيطاليا، عن مواجهات متوسطة المستوى نوعاً ما للكبار وأبرزهم يوفنتوس ونابولي وإنتر وميلان وروما.

لقاءات دور الـ16 سُتلعب بنظام المباراة الواحدة، ثم خوض شوطين إضافيين وركلات جزاء في حالة التعادل، مما يمنح الفرق أصحاب الأرض أفضلية كبيرة.

ومن المقرر أن يلعب نابولي أمام بيروجيا على ملعب سان باولو، بينما يستضيف لاتسيو كريموني بالملعب الأوليمبي في روما.

وأما المواجهة الأبرز فتأتي بين فيورنتينا على ملعبه ووسط جماهيره ضد أتالانتا ومدربه المخضرم جان بييرو جاسبريني.

وعلى جانب آخر يلعب إنتر مع كالياري في سان سيرو، ويواجه ميلان نظيره سبال على نفس الملعب، ويستضيف تورينو منافسه جنوى.

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ويخوض يوفنتوس مباراة في المتناول أمام أودينيزي على ملعبه في تورينو، بينما يحل روما ضيفاً ثقيلاً على بارما.

مواجهات دور الـ16 من كأس إيطاليا، ستبدأ الشهر القادم في يوم 15 وحتى 22 يناير.