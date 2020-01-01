رونالدو: نسعى لوضع الضغط على إنتر

مهمة صعبة أمام إنتر مساء اليوم ضد نابولي

كشف كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، عن سعادته بالفوز والهاتريك الذي أحرزه بمواجهة كالياري، والتي جمعتهما مساء اليوم الإثنين بالجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

رونالدو نجح في تسجيل الأهداف الأول والثاني والرابع بالدقائق 49، 67 من ركلة جزاء و82، بينما جاء الثالث عن طريق زميله الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

المهاجم البرتغالي قال بعد المباراة:"الأهم هو خروج الفريق فائزاً باللقاء في النهاية، لعبنا بطريقة جيدة جداً وصنعنا العديد من الفرص للتسجيل، وبكل تأكيد سعيد بتسجيلي الهاتريك".

وأضاف:"نسعى لوضع المزيد من الضغوط على إنتر وهذا هدفنا الأول، نحاول التطور والتحسن في كل مباراة، ليس فقط بالدفاع ولكن الوسط والهجوم أيضاً، والحفاظ على ترابط الفريق بشكل كام".

صلاح يغيب عن حفل جوائز الكاف

نوير ردًا على صفقة نوبل: أنا دائمًا البطل والشخصية الرئيسية

وأما عن مواجهة إنتر ونابولي الليلة:"لا أعلم إذا كنت سأشاهدها أم لا، ولكن بكل تأكيد أتمنى خسارة إنتر لأن ذلك سيساعدنا، الآن فزنا وعلينا الانتظار لما سيحدث".

يذكر أن الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 45 نقطة في المركز الأول، بفارق 3 نقاط فقط عن إنتر الذي يلعب مساء اليوم ضد نابولي.