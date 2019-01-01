يوفنتوس يعلن إصابة كوستا وبيرنارديسكي

خسائر بالجملة من مباراة أتالانتا

أعلن يوفنتوس إصابة دوجلاس كوستا وفيديريكو بيرنارديسكي أثناء مباراة أتالانتا التي فاز بها الفريق مساء السبت بالدوري الإيطالي.

وانتصر يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل واحد على مضيفه، وشارك كوستا بديلاً بالشوط الثاني، بينما خرج بيرنارديسكي مصاباً بالأول.

وذكر يوفنتوس عبر موقعه الرسمي أن اللاعبين خضعا للفحوصات، وأن بيرنارديسكي تعرض لصدمة على مستوى الصدر، ويخضع للعلاج.

أما زميله البرازيلي فيعاني من إصابة على مستوى عضلات الفخذ اليمنى، وبدأ العلاج، وأن تعافيه سيدوم قرابة أسبوعين.

مدرب الفريق ماوريتسيو ساري كان قد أوضح بعد المباراة أن كوستا شعر بألم أثناء المباراة، ولكنه فضل الاستمرار في الملعب.

وفي نفس السياق، أكد النادي أن المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت تعرض لخلع على مستوى الكتف، كما أكدت التقارير سابقاً.

ويلعب يوفنتوس مساء الثلاثاء المقبل أمام ضيفه أتلتيكو مدريد لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.