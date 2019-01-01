يوفنتوس يعلن بيع لاعبه الشاب إلى بولونيا مقابل 15 مليوناً

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن يوفنتوس انتقال لاعبه الشاب ريكاردو أورسوليني نهائياً إلى صفوف بولونيا بعدما لعب معاراً معه الموسم الماضي.

أورسوليني من المواهب الشابة التي برزت على الساحة الإيطالية في المواسم الأخيرة، ولكن لم يحظ بفرصة المشاركة مع البيانكونيري.

وكتب يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على تويتر أن أورسوليني انتقل بشكل رسمي إلى بولونيا بعدما فعل الأخير بند أحقية الشراء مقابل 15 مليون يورو.

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وكشف البيان أن يوفنتوس حقق استفادة مادية في قرابة العشرة ملايين ونصف مليون يورو من بيع أورسوليني لبولونيا.

ولعب أورسوليني الموسم الماضي معاراً مع بولونيا من يوفنتوس، ولفت الأنظار في مركز الجناح أو لاعب خط الوسط المهاجم.

ويشارك أورسوليني حالياً رفقة المنتخب الإيطالي تحت 21 عاماً بأمم أوروبا التي تستضيفها البلاد.