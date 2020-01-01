أندية الدوري الإيطالي تُجمع على استكمال الموسم

رفض قاطع لفكرة إلغاء النشاط الكروي مثلما حدث في فرنسا

أجمعت أندية الدوري الإيطالي، على قرار استئناف المسابقة بدلاً من الإلغاء، خلال الاجتماع الذي جرى بينهم اليوم الجمعة لحسم مصير البطولة.

كرة القدم توقفت بشكل كامل في مختلف أنحاء العالم منذ شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي أصاب الملايين من الأشخاص.

الغموض يحيط بمستقبل الدوريات الأوروبية هذا الموسم، رغم اتفاق الجميع على العودة للتدريبات، تمهيداً لعودة النشاط مرة أخرى ولكن بدون جمهور.

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أندية الدوري الإيطالي قررت في اجتماعها اليوم، على بذل كل الطرق المتاحة من أجل خوض ما تبقى من مباريات، عكس ما حدث في فرنسا بإنهاء الموسم وإعلان باريس سان جيرمان بطلاً للدوري المحلي.

ووفقاً لبعض التقارير الصحفية، فإن حالة من الانقسام وقعت بين الاتحاد الإيطالي والحكومة، بسبب معارضة تورينو وبريشيا لفكرة استئناف الموسم الكروي، مع موافقة جميع الأندية الأخرى.

وتضمن الاجتماع مناقشة الخطوات القادمة بالحصول على إذن الحكومة الصحي من أجل عودة المباريات، مع الوصول لحل إلى أزمة حقوق البث التليفزيوني بسبب توقف النشاط.

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وبالنظر للوضع الحالي لموقف الحكومة الإيطالية، فالاحتمال الأقرب هو إلغاء موسم 2019/2020، لو لم يتم وضع بروتوكول به الضمانات الكافية لسلامة اللاعبين وكل العاملين بالملاعب.

يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة الدوري الإيطالي قبل توقف المسابقة، وفي رصيده 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو الثاني، بينما يأتي إنتر ثالثاً بـ54 نقطة.