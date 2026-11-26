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شنّ يوشوا كيميش هجومًا لاذعًا على إدارة بايرن ميونخ، بعد تصريحاتها العلنية بشأن صحة جمال موسيالا ووضع عقده. ووصف لاعب الوسط التصرفات الأخيرة لأصحاب القرار في النادي بأنها "لا تليق ببايرن"، وذلك بعد أمسية صعبة عاشها العملاق الألماني في دوري أبطال أوروبا.

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كيميش يدافع عن موسيالا بعد الخسارة أمام ليل

في أعقاب خسارة بايرن (1-2) في دوري أبطال أوروبا، خارج أرضه، أمام ليل، لم يتردد كيميش في انتقاد طريقة تعامل مجلس إدارة النادي مع موسيالا؛ حيث أبدى لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عامًا، الذي حمل شارة القيادة في غياب مانويل نوير، استغرابه من الجدل العلني الدائر حول الحالة الصحية لزميله الشاب ووضعه المالي، كما بدا كيميش منزعجًا بوضوح من الضجيج الصادر عن أروقة الإدارة، ولا سيما الإفصاح العلني مؤخرًا عن معاناة موسيالا مع مشكلات صحية عصبية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، فقد أشار لاعب الوسط المخضرم إلى أن القيم التقليدية للنادي تتعرض للمساس بسبب هذه التصريحات العلنية، موضحًا "ما لا أفهمه هو طريقة الحديث عن هذا الأمر علنًا. هذا يجب ألا يحدث أبدًا! أن يتم ذلك على حساب لاعب. بالطبع النادي دائمًا في المقام الأول وأكبر من اللاعب، لكنه ليس أكبر من الإنسان. هذا أمر مرفوض تمامًا ولا يليق ببايرن!".

ولم يُخفِ كيميش استياءه، معترفًا بأن التطورات الأخيرة تتناقض بشدة مع الدعم القوي الذي لمسه شخصيًا في بايرن، وبعدما أشاد مرارًا بثقافة النادي الفريدة خلال الفترة الأخيرة، أوضح لاعب الوسط أن ما حدث مؤخرًا يبدو خروجًا صارخًا عن كل ما يقول العملاق البافاري إنه يمثله.

وأضاف "خاصة في المرحلة الحالية، التي أكدت فيها مرارًا أن النادي مميز جدًا، وفي وضعي الحالي أيضًا كان مميزًا للغاية، شعرنا حينها: حسنًا، شعار "Mia san mia" يُطبَّق فعلًا. أما ما حدث الآن فهو بالطبع أمر لا يجب أن يحدث بهذا الشكل، وهو غير مفهوم بالنسبة لي على الإطلاق".

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انتقادات علنية تطال صحة اللاعب وراتبه

ويعود التوتر إلى تصريحات أدلى بها مسؤولون كبار في النادي، من بينهم أولي هونيس وكارل هاينز رومينيجه ويان كريستيان دريسن، فخلال الأسبوعين الماضيين، شكك الثلاثي علنًا في قدرة موسيالا على العودة إلى مستواه العالمي بعد إصابته بمرض عصبي وما تلاه من علاج دوائي. بل ذهب رومينيجه إلى حد القول إن النادي سيحتاج إلى مناقشة تخفيض راتب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إذا فشل في استعادة مستواه السابق.

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ويرى كيميش أنه في حين يُعد انتقاد الأداء جزءًا طبيعيًا من كرة القدم الاحترافية، فإن المسائل الطبية والشخصية يجب أن تبقى خلف الأبواب المغلقة، مستطردًا "أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بأدائنا نحن اللاعبين، يمكن دائمًا توجيه الانتقادات. وهذا أمر مشروع تمامًا وعلينا تحمّله أيضًا، فهو جزء من هذا العمل. لكن الأمر هنا كان يتعلق بمشكلة مختلفة، وهي مسألة أعتقد أنه كان يجب حلها داخليًا على طاولة النقاش، لا محاولة حلها علنًا. خاصة في نادٍ مثل بايرن ميونخ، الذي يمثل في الأساس قيمًا مثل العائلة والتكاتف. وخاصة في الوقت الحالي، هذا الأمر فاجأني حقًا".

دعم غير مشروط للنجم الشاب

ورغم الضجيج الخارجي، يبقى كيميش واثقًا من أن موسيالا بمنأى عن كثير من هذه الدراما، وأنه يواصل العمل بجد لتجاوز متاعبه الأخيرة مع الإصابات، والتي شملت كسرًا في عظمة الشظية وتمزقات عضلية، وأشار كيميش إلى أن المهاجم الشاب لا يزال يستمتع بكرة القدم رغم الضغط الهائل الذي فرضته عليه قيادة النادي خلال مرحلة تعافيه.

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وفي ختام دفاعه الحماسي، أكد قائد منتخب ألمانيا أن الفريق يقف موحدًا خلف موسيالا، وقال: "جمال يحظى بدعمنا بنسبة 100%! وأنا مقتنع بأنه يحظى به أيضًا داخل النادي، حتى لو عبّر البعض عن رأي مختلف بشأن ذلك. أتمنى أن يشعر جمال بأننا جميعًا نقف خلفه بنسبة 100%: الفريق والمسؤولون والنادي".