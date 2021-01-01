يوسف عنبر يؤكد تواصل الأهلي معه .. وهل يقبل بالعرض؟

الأهلي يقترب من إقالة ميلويفيتش

تحدث يوسف عنبر المدرب السعودي، عن حقيقة تلقيه عرضًا من النادي الأهلي من أجل تولي تدريب الفريق خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني الحالي.

وأشارت تقارير مؤخرًا إلى اقتراب إدارة النادي الأهلي من إقالة ميلويفيتش من تدريب الفريق بعد إهدار الكثير من النقاط خلال الفترة الأخيرة.

وقال عنبر في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين: "نعم إدارة الأهلي تواصلت معي من أجل تدريب الفريق خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "الأهلي نادٍ كبير بجماهيره، وأي شخص يتشرف بتدريب الفريق، والأمور الآن عند الإدارة، وأي مدرب يتمنى تدريب كوكبة النجوم المتواجدة".

وتابع عنبر في تصريحاته، أنه جاهز تمامًا لقيادة الأهلي في حالة اتخاذ القرار من قبل إدارة الراقي بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان عنبر تولى تدريب الأهلي في أكثر من مرة كمدرب مؤقت وأيضًا كمدرب مساعد خلال السنوات الأخيرة، ويعد من أقوى المرشحين في الوقت الحالي لاستكمال الموسم مع الراقي.