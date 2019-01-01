يوسف عنبر: هدفنا عدم إجهاد اللاعبين ولا تقلقوا على التصنيف

مدرب المنتخب السعودي يتحدث عن مواجهتي غينيا الاستوائية والإمارات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد يوسف عنبر، المدير الفني للمنتخب السعودي، على أنه يحرص على عدم إجهاد لاعبي الأخضر، وهو هدف الاتحاد السعودي في ظل كثرة مشاركات الأندية بالبطولات المختلفة.

الاتحاد السعودي أعلن تعيين يوسف عنبر مؤقتًا، خلفًا للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني السابق للأخضر السعودي.

وقال عنبر خلال تصريحات لإذاعة "يو إف إم": "بعض الأندية تلعب مباراة كل 3 أيام، وهو الأمر الذي يعد أهم أسباب إصابات اللاعبين".

مدرب الأخضر تابع: "اختيارات اللاعبين للانضمام للمنتخب خلال هذه المرحلة، جاء وفقًا لمعايير خاصة، أهمها مشاركة اللاعب مع فريقه ما لا يقل عن 20 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين".

يوسف عنبر أردف: "يجب على الجميع الاطمئنان، لأن تصنيف المنتخب السعودي لن يتأثر بنتائج وديتي الإمارات وغينيا الاستوائية".

مدرب #المنتخب_السعودي 🇸🇦 يوسف عنبر لـ #بين_اثنين_UFM : مع ضغط المشاركات الخارجية .. لا نريد أن نعرض نجومنا للإصابات@Alkhamis_UFM@nabeelkn1 pic.twitter.com/lSVBQyvqlM — إذاعة يو اف ام (@ufmradio) March 14, 2019

وواصل: "ارتباط لاعبي منتخبي الشباب والأولمبي باستحقاقات، أخرى جعل اختياراتنا محددة في قائمة المنتخب الأول".

واختتم العنبر تصريحاته قائلًا: "مع ضغط المشاركات الخارجية، لا نريد أن نعرض نجومنا للإصابات".

المنتخب السعودي يستعد لمواجهتي الإمارات وغينيا الاستوائية، وذلك خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، والمقرر لها مارس الجاري.