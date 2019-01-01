يوسف عنبر: مواجهة بيرسبوليس بست نقاط ومعنوياتنا مرتفعة

الأهلي السعودي في مواجهة ليست سهلة أمام الفريق الإيراني الذي هزمه في الذهاب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد يوسف عنبر؛ المدير الفني للأهلي السعودي، على استعاد لاعبيه وارتفاع معنوياتهم لمواجهة بيرسبوليس الإيراني، مشددًا على أهمية الفوز لاستكمال مشوار دوري أبطال آسيا بقوة.

الراقي يستضيف الفريق الإيراني غدًا الإثنين، بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب بإيران، قد انتهى بفوز بيرسبوليس بثنائية نظيفة، على ملعب زعبيل بالإمارت.

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"جاهزون للقاء الغد، ولدينا هدف رئيس هو تحقيق الثلاث نقاط، خاصة مع التقارب النقطي بين جميع فرق المجموعة، بجانب أننا حققنا نتيجة إيجابية بالفوز أمام الوحدة بالدوري المحلي أول أمس الجمعة، وهو ما ساهم في رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين قبل مباراة الغد المهمة".

وأضاف: "مواجهة بيرسبوليس من فئة الست نقاط، والفوز فيها يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة لتصدر المجموعة وتكملة المشوار الآسيوي بقوة".

مدرب الراقي اختتم: "رغم بعض الغيابات إلا أنني اعتمد دائمًا على اللاعب الجاهز بدنيًا وفنيًا لأداء دوره في الملعب على أكمل وجه، ورتم البطولة الآسيوية قوي ويحتاج الجاهزية الكاملة للاعبين".

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يذكر أن الأهلي يتذيل جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، بينما يأتي بيرسبوليس ثانيًا بأربع نقاط.

ويتصدر باختاكور الأوزبكي المجموعة بخمس نقاط، ويحل السد القطري ثالثًا بأربع نقاط.