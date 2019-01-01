يوسف عنبر: أمتلك الخبرة للفوز على بيرسبوليس

مدرب أهلي جدة يتحدث مواجهة بيرسبوليس

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد يوسف عنبر، مدرب فريق أهلي جدة، على أن مواجهة بيرسبوليس الإيراني غدٍ الأثنين، ستكون في غاية الصعوبة.

عنبر قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية: "نلعب من أجل الحصول على نقاط المباراة الثلاث، أمام الفريق الإيراني الجيد".

مدرب أهلي جدة تابع: "لاعبونا يعلمون جيدًا أهمية مباراة بيرسبوليس الإيراني، وأهمية المباريات المتبقية في المجموعة".

🎙️سييرا مدرب الاتحاد: نتطلع لمواصلة صدارة المجموعة وغدًا لن نلعب لغير الفوز، سنتبع أسلوب هجومي.



(@ittihad :📸) pic.twitter.com/gTWQmy1C8L — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 21, 2019

يوسف عنبر تابع: "شاهدت مع الجهاز الفني المساعد، المباراة الماضية التي خسرناها، وسنعمل على معالجة الأخطاء وسنعود بالنقاط الثلاث".

وواصل: "أمتلك الخبرة التي ستساعدني بإذن الله، وبتعاون اللاعبين والجهاز المعاون، وأشكر إدارة الأهلي على ثقتها".

أهلي جدة سيواجه بيرسبوليس مساء غدٍ الأثنين، بالجولة الرابعة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة دوري أبطال آسيا.