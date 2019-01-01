عطال: نجحنا في الفوز بثقة الجماهير مع ضربة البداية

يوسف عطال قدم مباراة كبيرة، استحق عليها إشادة الجمهور

متابعة - ماجد جزر | كتبت - زهيرة عادل

أوضح يوسف عطال؛ لاعب منتخب الجزائر، أن الحصول على الثلاث نقاط ليس هو فقط المكسب من مواجهة كينيا بل كذلك نيل ثقة الجماهير أحد أهم المكاسب.

محاربو الصحراء افتتحوا مشوارهم في كأس أمم أفريقيا مصر 2019 أمس الأحد، بالفوز أمام كينيا بثنائية نظيفة، سجلها بونجاح ورياض محرز.

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وقال عطال، في تصريحاته للصحفيين عقب اللقاء: "الحمد لله أننا تمكننا من إسعاد شعبنا ومنحناهم ثقة بنا في أول مباراة، نتمنى القادم أفضل وسنحضر للسنغال جيدًا".

عن حصول إسماعيل بن ناصر على جائزة رجل المباراة، علق: "هو قدم مباراة رائعة، وإضافة كبيرة للمنتخب".

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يذكر أن محاربو الصحراء يقتسمون صدارة المجموعة الثالثة مع السنغال، بعدما حقق الأخير الفوز أمام تنزانيا بثنائية نظيفة كذلك.

ومن المقرر أن يلاقي رفاق بونجاح في اللقاء المقبل أسود التيرانجا في 27 من يونيو الجاري، ثم في الجولة الأخيرة يواجهون تنزانيا في الأول من يوليو المقبل.