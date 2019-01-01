يوسف شيبو: الجزائر استحق التتويج بأمم إفريقيا لأنه الأفضل

شيبو يهنئ الجزائر بالتتويج الإفريقي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه يوسف شيبو، نجم الكرة المغربية السابق، التهنئة إلى الشعب الجزائري، بتتويج منتخب بلادهم ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

حقق منتخب الجزائر لقب كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة.

شيبو قال خلال تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية: "مبروك للشعب الجزائري الذي كان يحتاج لهذه الفرحة والتتويج".

وتابع: "المنتخب الجزائري يستحق هذه البطولة عن جدارة واستحقاق، لأنه هو الأفضل على كل المستويات منذ بداية البطولة".

وواصل: "هو المنتخب الوحيد الذي ظهر من المباراة الأولى بشكل رائع، حيث أوحى للجميع أنه جاء من أجل التتويج باللقب".

وتوج منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حققها مرة واحدة عام 1990.