مارسيليا يُخطط لضم بلايلي من الأهلي في سوق الانتقالات الشتوي

نجم الدوري السعودي مطلوب في فرنسا

أشارت صحيفة دي زد الألمانية لرغبة مارسيليا في التعاقد مع نجم الأهلي يوسف بلايلي خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم مستغلًا كما أوضحت عدم انسجامه في الدوري السعودي .

وكان بطل كأس الأمم الأفريقية ودوري أبطال أفريقيا مع الجزائر والترجي على الترتيب قد أتم انتقاله للأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير لكنه لم يظهر بالصورة المتوقعة، إذ لم يلعب سوى 6 مباريات صنع خلالها هدف واحد ولم يُسجل أبدًا.

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الصحيفة أوضحت أن مارسيليا يرغب باستغلال هذا الوضع للاعب وما يُثار حول علاقته غير الجيدة مع المدرب الجديد كريستيان جروس لمحاولة ضمه في يناير القادم لدعم صفوفه وحظوظه في المنافسة على الدوري الفرنسي.

إذ يتواجد النادي حاليًا في المركز الثاني من جدول ترتيب الليج وان خلف المتصدر وحامل اللقب باريس سان جيرمان بفارق نقطتين لكن مع لعبه مباراتين إضافيتين عن الفريق العاصمي.

وكانت مصادر صحفية سعودية قد أشارت لإبلاغ وكيل اللاعب إدارة الأهلي بالفعل بوجود عرض من مارسيليا لكن الرد جاء بالرفض القوري لرغبة جروس في بقاء بلايلي وحاجة الفريق إليه.