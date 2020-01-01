يوسف بلايلي : كنت أعلم تتويجي بالأفضل في إفريقيا وسأرحل عن الأهلي في هذه الحالة

أكد بلايلي أنه كان على علم بحصوله على الجائزة قبل الحفل بأيام

عبر اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي لاعب النادي الأهلي السعودي عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا خلال عام 2019.

ووجه بلايلي في تصريحات لصحيفة "competition.dz" الجزائرية رسالة شكر إلى المدير الفني جمال بلماضي، مشيرًا إلى دوره الكبير في عودته للواجهة من جديد والاعتماد عليه بشكل أساسي.

وحول غيابه عن حضور حفل جائزة الأفضل في إفريقيا، أكد بلايلي أنه كان على علم بحصوله على الجائزة قبل الحفل بأيام، حيث أبلغه بذلك أحد مسؤولي الاتحاد الإفريقي من أجل اقناعه بالحضور ولكن الارتباط بمباراة الأهلي والهلال حرمه من التواجد.

وأضاف بلايلي أن العديد من اللاعبين كانوا يستحقون التواجد والحصول على جائزة الأفضل أمثال بغداد بونجاح لاعب السد القطري وكذلك رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، ولكن هذا الأمر سيكون حافزًا لهم لمواصلة العمل والتأهل إلى مونديال 2020.

وبالحديث عن وضعه مع الأهلي في جدة، أكد بلايلي إنه تلقى التهنئة من جميع زملائه بالفريق على الفوز بجائزة الأفضل في إفريقيا على الرغم من الهزيمة أمام الهلال.

وردًا على إمكانية رحيله عن الأهلي في الميركاتو الشتوي قال : "تلقيت اتصالات من عدة أندية أوروبية في الفترة الأخيرة بهدف التعاقد معي في الميركاتو الشتوي الحالي، ولكنني لن أكشف عن هذه الأندية".

وأضاف اللاعب الأفضل دخل القارة السمراء : "لن أرفض الانتقال لأحدها حال وصول عرض مناسب قادر على تحقيق طموحاتي".

وعن موقف إدارة الأهلي معه قال : "إدارة النادي تتعامل بطريقة راقية للغاية، ولا أعتقد أنها ستقف حاجزًا أمام رغبتي في الانتقال للقارة العجوز، في حالة توصلي لاتفاق نهائي مع أحد أنديتها".

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يُذكر أن يوسف بلايلي لم يُقدم الأداء المُقنع لجماهير ومسؤولي الأهلي حتى الآن منذ انضمامه للفريق قادمًا من الترجي التونسي.