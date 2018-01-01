خاص جول - المساكني على بُعد خطوة من البريميرليج وهذا النادي الأقرب لضمه

نجم منتخب تونس يقترب من الدوري الإنجليزي الممتاز.. وبرايتون الأقرب لضمه

فيسبوك تويتر عبده الليثي

انتشرت تقارير صحفية خلال الأيام القليلة الماضية، حول اقتراب التونسي يوسف المساكني، لاعب الدحيل القطري ونجم نسور قرطاج، من الانضمام لأحد أندية الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

المساكني عاد للتدريبات مؤخرًا بعد تعافيه من إصابة قطع في الرباط الصليبي، والتي أبعدته عن المشاركة في كأس العالم رفقة المنتخب التونسي.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الدحيل القطري، لـ"جول" حقيقة ما تردد حول اقتراب مغادرة المساكني في شهر يناير إلى أحد الأندية الإنجليزية. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

توليسو: ديمبيلي لا يتأخر في مواعيده مع منتخب فرنسا

وقال المصدر أن بالفعل، بنسبة كبيرة سينتقل يوسف المساكني إلى أحد الأندية الإنجليزية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضاف: "انتقال المساكني بعد الإصابة هي فرصة جيدة لنا وله، بأنه سيكون جاهزًا في حالة عدم استكمال مشواره في الدوري الإنجليزي، أو التعاقد نهائيًا مع النادي الذي سينتقل إليه".

وأشارت التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة، أن كلًا من برايتون وكارديف سيتي وواتفورد، يسعوا لضم يوسف المساكني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبالتواصل مع أحد وكلاء اللاعبين التونسيين، أكد لنا خلال تصريحات خاصة أن الأقرب لضم المساكني هو نادي برايتون، وأن التوقيع سيكون خلال يومين أو ثلاثة.

المساكني من أفضل اللاعبين العرب في الوقت الحالي، حيث أبعدته الإصابة عن الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة، والتواجد في كأس العالم الذي أقيم في روسيا منتصف العام الجاري.