يوسف العربي: لن نسمح للسد بالتتويج بالدوري القطري

مهاجم الدحيل يتحدث عن مواجهة السد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد يوسف العربي، مهاجم فريق الدحيل، على أن زملائه بالفريق، لن يسمحوا للسد بتحقيق الانتصار وحسم لقب دوري نجوم قطر، خلال المواجهة التي ستجمع بينهما.

العربي قال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "السد يحاول أن يقوم بحسم لقب الدوري والحصول عليه، ونحن بدورنا لا زلنا ندافع عن اللقب، وبالتأكيد زملائي لن يسمحوا بأن يتم تتويج السد بالبطولة من ملعبنا".

مهاجم الدحيل تابع: "نعلم أن السد فاز علينا في القسم الأول، وهو ما سيمنحنا الدافع لتحقيق الانتصار عليه، وإعادة البطولة للملعب من جديد، وتأجيل حسمها حتى الجولة الأخيرة".

يوسف العربي واصل: "يجب علينا ان نقدم كل ما نستطيع من أداء داخل الملعب في كل المباريات، وخاصة في المباريات التي تجمعنا مع فريق مثل السد صاحب قاعدة جماهيرية عريضة وصاحب أداء مميز داخل الملعب، وكل المواجهات التي جمعتنا مع السد جاءت قوية ولا يمكن التنبؤ، أو توقع نتيجتها مهما كانت قوة الفريقين فهناك سيناريو آخر داخل الملعب لا يمكن معرفته الا مع صافرة نهاية المباراة".

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وتحدث العربي عن المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، حيث قال: "أنا سعيد للغاية بالمستوى الذي يقدمه بغداد بونجاح مع السد، وقدراته التهديفية العالية التي ظهرت هذا الموسم والتنافس بيننا كان مشتعلا في الموسمين الماضيين ولكن الآن نجح هو في الوصول إلى تحطيم الرقم القياسي، ونجح في الحصول على لقب الهداف بكل ارتياح، وهو لاعب جيد للغاية ومهاجم خطير، وفي الموسم الماضي كنا أنا ويوسف المساكني ننافس على لقب الهداف، وهذا الموسم هناك أكرم عفيف وبونجاح، وأعتقد أن هذا الامر يدل على قوة هؤلاء اللاعبين وقدراتهم التهديفية المميزة".

واختتم مهاجم الدحيل تصريحاته قائلًا: "الجميع يعلم قوة نادي السد ولكن بالنسبة لي مباراتنا يوم السبت مثل نهائي أي بطولة ومنذ أن انضممت لنادي الدحيل، وأنا أعيش حالة تنافسية واضحة مع فريقي ضد نادي السد، وهو أمر جيد وممتع للغاية، والآن نحن مطالبون بالحفاظ على ألقابنا التي حصلنا عليها في الموسم الماضي، وفي اعتقادي أن الدحيل قادر على التفوق على السد، خاصة وأن المباراة ستكون في ملعبنا، وهي فرصتنا الأخيرة للحفاظ على لقب الدوري".

ويستضيف الدحيل نظيره السد، مساء يوم السبت المقبل 30 مارس، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري نجوم قطر.