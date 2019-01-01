يوسف البلايلي: المنافسة قوية بينا في الجزائر والهدف إسعاد الجمهور

محاربو الصحراء وقعوا في المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد يوسف البلايلي؛ لاعب منتخب الجزائر، بالحالة الموجودة في معسكر الخضر، استعدادًا لكأس أمم أفريقيا مصر 2019، متمنيًا ألا يخيب اللاعبين ظن الجمهور.

محاربو الصحراء وصلوا إلى قطر صباح اليوم الأحد، لخوض المرحلة الثانية من الإعداد قبل خوض المنافسات الأفريقية. ومن المقرر أن يتخلل معسكر قطر مباراتين وديتين أمام بوروندي في 11 من الشهر الجاري، ومالي أمام 16 من الشهر ذاته.

وقال البلايلي، في تصريحاته لصحيفة "الشروق" الجزائرية: "نتدرب بكل جدية منذ بداية المعسكر، خاصة وأن الجهاز الفني وضع لنا برنامجًا مكثفًا حتى نكون على أتم استعداد مع بداية البطولة، ونتمنى أن نكون في المستوى وقتها".

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وأضاف: "هناك حالة كبيرة من التنافس بين اللاعبين في المعسكر، وهذا سيعود بالفائدة على المنتخب، وسيدفعنا لتقديم أفضل ما لدينا في الكان".

لاعب الجزائر اختتم: "جمال بلماضي؛ المدير الفني، تحدث معنا كثيرًا، وعمل على تحفيزنا، ونأمل ألا نخيب ظنه وظن شعبنا وندخل الفرحة في كل البيوت الجزائرية بالتتويج في مصر".

يذكر أن الجزائر تنافس في البطولة ضمن المجموعة الثالثة، وتستهل مشوارها بملاقاة كينيا في يوم 23 من يونيو ثم السنغال في يوم 27 ثم تنزانيا في الأول من يوليو المقبل.