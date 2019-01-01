الإصابة تُبعد يوسف أوباما عن لقاء الزمالك ومصر المقاصة

أوباما لن يستطيع المشاركة في لقاء المقاصة

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

يفقد فريق نادي الزمالك، صانع ألعابه يوسف إبراهيم "أوباما"، في مباراته أمام مصر المقاصة، والمقرر لها مساء غدٍ الخميس، بالجولة الثانية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن يوسف أوباما يعاني من الإصابة على مستوى الركبة، حيث يخضع لفترة تأهيلية حاليًا، ستمنعه من المشاركة أمام المقاصة.

الجهاز الطبي لفريق الزمالك، يسعى لتجهيز أوباما لمباراة أف سي مصر، والتي ستقام يوم الأحد المقبل، بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري

ويستمر غياب محمد حسن لاعب وسط الفريق، عن المشاركة في المباريات، بسبب خضوعه لتدريبات تأهيلية لتجهيزه الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في أولى مبارياته بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم.