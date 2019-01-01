جدول مباريات ومجموعات يورو 2020، الملاعب المستضيفة، النظام والتذاكر

يقدم جول كل ما تريد معرفته عن يورو 2020، النظام الجديد الذي ستشهده هذ النسخة من كأس أمم أوروبا، مواعيد المباريات والمجموعات وكيف تشتري تذكرتك الخاصة؟

ستدخل كأس أمم أوروبا مرحلةً جديدةً في تاريخها عام 2020، حيث ستنظم هذه النسخة من البطولة في عدد من المدن والدول في أرجاء القارة العجوز.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الاحتفال بمرور 60 عاماً على تنظيم المسابقة في 2020 بهذه الطريقة التي ستجعل القارة كلها تعيش الاحتفال، وستكون نسخة اليورو القادمة هي الثانية التي سيشارك فيها 24 منتخباً.

لن تشهد كأس الأمم الأوروبية القادمة تأهل أي منتخب دون خوض التصفيات، حيث كان من المتعارف عليه أن صاحب الأرض يشارك تلقائياً في البطولة، لكن مع تعدد البلدان والمدن المستضيفة للمسابقة، سيكون من الصعب منح كل دولة تشارك في هذه الاستضافة الجماعية حق المشاركة تلقائياً.

شهد نظام تصفيات يورو 2020 تغيراتٍ جديدة، خصوصاً بعد تقديم الويفا مؤخراً بطولة دوري أمم أوروبا، وانتهت التصفيات الأساسية بتأهل 20 منتخبًا أبرزها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وغيرهم، وهناك 4 منتخباتٍ ستخوض الملحق المؤهل لكأس أمم أوروبا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص النسخة المنتظرة والجديدة كلياً من بطولة القارة العجوز للمنتخبات.

أين تقام كأس الأمم الأوروبية يورو 2020؟

ستقام بطولة كأس أمم أوروبا عام 2020 في 13 مدينة في 13 دولة مختلفة، وتم الكشف عن هذه المدن في 19 سبتمبر 2014.

هناك 12 مدينة من هذه الـ13 ستستضيف على الأقل 3 مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من الأدوار الإقصائية، ويمكن التعرف على هذه المدن بمطالعة الجدول التالي:

المباريات الدولة المدينة الملعب دور المجموعات ودور الـ16 بلجيكا بروكسل استاد اليورو دور المجموعات ودور الـ16 الدنمارك كوبنهاجن استاد باركن دور المجموعات ودور الـ16 المجر بودابست استاد فيرينتس بوشكاش دور المجموعات ودور الـ16 جمهورية آيرلندا دبلن استاد أفيفا دور المجموعات ودور الـ16 هولندا أمستردام يوهان كرويف أرينا دور المجموعات ودور الـ16 رومانيا بوخاريست الملعب الوطني دور المجموعات ودور الـ16 اسكتلندا جلاسكو هامبدن بارك دور المجموعات ودور الـ16 إسبانيا بلباو استاد سان ماميس دور المجموعات وربع النهائي أذربيجان باكو الملعب الوطني دور المجموعات وربع النهائي ألمانيا ميونخ أليانز أرينا دور المجموعات وربع النهائي إيطاليا روما استاد أوليمبيكو دور المجموعات وربع النهائي روسيا سانت بطرسبرج استاد كريستوفسكي نصف النهائي والنهائي إنجلترا لندن استاد ويمبلي

لماذا ستقام كأس أمم أوروبا 2020 في 13 مدينة؟

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن ينظم المسابقة في عام 2020 في هذا العدد من المدن بدلاً من أن يقتصر التنظيم على دولة أو اثنتين، وذلك احتفالاً بمرور 60 عاماً على تنظيم النسخة الأولى من اليورو.

صرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي كان السكرتير العام للويفا من قبل بهذا الخصوص قائلاً "بدلاً من الاحتفال في بلدٍ واحدة، سوف نجعل الاحتفالات تجوب أوروبا في صيف 2020".

واستطرد "يجب أن نستغل فرصة مثل هذه لإعطاء عدد من المدن والدول شرف تنظيم ولو جزء بسيط من اليورو، وهذا الأمر سيكون رائعاً خصوصاً في مثل هذه الأوضاع الاقتصادية الراهنة، التي تجعل من الصعب على الدول أن تضخ استثماراتٍ في المرافق اللازمة لخروج البطولة بالشكل اللائق".

لا أحد يعلم حتى الآن هل سيستمر الاتحاد الأوروبي في تنظيم بطولته بهذه الطريقة في النسخ التالية من 2020، لكن إنفانتينو يرى أن هذا النظام لن يتم العمل به إلا مرةً واحدة، ومن ثم ستعود كأس أمم أوروبا إلى نظامها القديم.

أين سيقام نهائي يورو 2020؟ وما هو موعده؟

سيقام نهائي يورو 2020 في استاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، وهذا الملعب هو الخاص بمنتخب إنجلترا، كما أنه عادةً ما يطلق عليه "بين كرة القدم"، ومن المقرر أن يستضيف هذا الملعب التاريخي لبريطانيا مباراتي نصف النهائي ولقاء النهائي.

تم افتتاح استاد منتخب الأسود الثلاثة من جديد في عام 2007، وذلك بعد أن خضع لعمليات تطويرٍ وتوسعةٍ أصبح بعدها يتسع لـ90 ألف مشجع، ومنذ ذلك الوقت وهو يستضيف في كل عام نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ونهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بالإضافة إلى الدرع الخيرية.

استضاف ويمبلي نهائي كأس الأمم الأوروبية مرةً واحدةً من قبل، كانت عام 1996 عندما فازت إنجلترا بشرف تنظيم البطولة، كما أنه احتضن نهائي كأس العالم 1966 الذي فاز به منتخب الأسود الثلاثة.

ما هو نظام كأس أمم أوروبا يورو 2020؟

كما سبق الذكر، فإن يورو 2020 سيشارك فيه 24 فريقاً أوروبياً، وستكون هذه المرة الثانية التي يشارك فيها هذا العدد بعد نسخة فرنسا 2016.

قُسمت هذه المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات، كل مجموعة بها 4 فرق يصعد متصدرها ووصيفها لدور الـ16، ثم يلحق بأصحاب المراكز الأولى والثانية أفضل 4 منتخبات حققوا المركز الثالث، ثم تتنافس هذه الفرق الـ16 بطريقةٍ إقصائية حتى النهائي.

مجموعات يورو 2020:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية تركيا الدنمارك إيطاليا فنلندا ويلز بلجيكا سويسرا روسيا

المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة هولندا إنجلترا أوكرانيا كرواتيا النمسا اسكتلندا - إسرائيل - النرويج - صربيا جورجيا - بيلاروسيا - مقدونيا - كوسوفو جمهورية التشيك

المجموعة الخامسة المجموعة السادسة إسبانيا رومانيا - آيسلندا - المجر - بلغاريا السويد البرتغال بولندا فرنسا البوسية والهرسك - آيرلندا الشمالية - سلوفاكيا - جمهورية آيرلندا ألمانيا

تصفيات يورو 2020 وعلاقتها بدوري الأمم الأوروبية

شهدت تصفيات يورو 2020 نظاماً جديداً، حيث تأهلت جميع الفرق بنظام المجموعات المعتاد، باستثناء 4 منتخبات ستتأهل عن طريق بطولة الويفا الجديدة دوري الأمم الأوروبية.

بدأت تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 في مارس 2019، واستمرت حتى نوفمبر 2019، وتأهل من خلال هذه التصفية 20 منتخباً للبطولة، أما المنتخبات الأربعة المتبقية فسوف يتم تحديدها من خلال الملحق المرتبط لدوري أمم أوروبا .

مباريات ملحق يورو 2020

المسار أ المباراة الموعد رومانيا - آيسلندا الخميس 26 مارس 2020،

2 شعبان 1441 المجر - بلغاريا الخميس 26 مارس 2020،

2 شعبان 1441 (رومانيا - آيسلندا) / (المجر - بلغاريا) الثلاثاء 31 مارس 2020،

7 شعبان 1441

المسار ب المباراة الموعد البوسنة والهرسك - آيرلندا الشمالية الخميس 26 مارس 2020،

2 شعبان 1441 سلوفاكيا - جمهورية آيرلندا الخميس 26 مارس 2020،

2 شعبان 1441 (البوسنة والهرسك - آيرلندا الشمالية) / (سلوفاكيا - جمهورية آيرلندا) الثلاثاء 31 مارس 2020،

7 شعبان 1441

المسار ج المباراة الموعد اسكتلندا - إسرائيل الخميس 26 مارس 2020،

2 شعبان 1441 النرويج - صربيا الخميس 26 مارس 2020،

2 شعبان 1441 (اسكتلندا - إسرائيل) / (النرويج - صربيا) الثلاثاء 31 مارس 2020،

7 شعبان 1441

المسار د المباراة الموعد جورجيا - بيلاروسيا الخميس 26 مارس 2020،

2 شعبان 1441 مقدونيا الشمالية - كوسوفو الخميس 26 مارس 2020،

2 شعبان 1441 (جورجيا - بيلاروسيا) / (مقدونيا الشمالية - كوسوفو) الثلاثاء 31 مارس 2020،

7 شعبان 1441

ما هي بطولة دوري الأمم الأوروبية؟ وكيف يمكن التأهل عن طريقها ليورو 2020؟

دوري الأمم الأوروبية هي بطولة ستجمع منتخبات أوروبا الـ55، وستنطلق نسختها الأولى في عام 2018، وستتألف هذه المسابقة من 4 دوريات وثلاث مراحل.

سيتأهل منتخب واحد عن كل دوري من الأربعة إلى يورو 2020، وستتم معرفة هذه المنتخبات عن طريق الملحق التي ستخوضه المنتخبات التي لم تنجح في الوصول لكأس أمم أوروبا عن طريق التصفيات.

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خصصت مقاعد الملحق لبطل كل مجموعة من الأربعة المتواجدة في كل دوري، لكن متصدر المجموعة لا يدخل الملحق إذا نجح في التأهل لليورو عن طريق التصفيات، وإنما يترك مكانه لصاحب الترتيب الأقل.

كيف أشتري تذاكر يورو 2020؟

لا توجد معلومات كثيرة عن تذاكر يورو 2020، لكن ما يهم معرفته أنها ستكون متاحة للبيع في ديسمبر الحالي.

ستباع التذاكر حصرياً عبر بوابة الويفا الخاصة بذلك، ومتاح من الآن إنشاء حساب على الموقع الخاص ببيع تذاكر كأس أمم أوروبا 2020، ويمكن التسجيل فيه من الآن انتظاراً لإصدار التذاكر.

يمكن تحديد العديد من الأشياء عند إنشاء حساب، مثل الفريق المفضل والأماكن التي تود زيارتها في كل مدينة، ويتيح هذا الموقع لمشتركيه بعض العروض الخاصة بأسعار التذاكر، كما يمنحهم ميزة معرفة كل جديد قبل الجميع.