يورو الشباب| ألمانيا تضرب صربيا بسداسية

ألمانيا في الصدارة بـ6 نقاط..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب المنتخب الألماني تحت 21 عاماً على نظيره الصربي بستة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة أمم أوروبا للشباب.

سجل ماركو ريتشر أول أهداف الألمان في الدقيقة 16، ثم أضاف جيانلوكا فالدشميدت الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 30 و37.

وفي الدقيقة 69 سجل محمود داهود هدفاً رابعاً في الدقيقة 69، ثم عاد فالدشميدت وأكمل الهاتريك في الدقيقة 80، فيما سجل أندريا زفيكوفيتش هدف صربيا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 85، قبل أن يسجل أرني ماير السادس في الدقيقة 92.

في المجموعة ذاتها تغلب منتخب الدنمارك على منتخب النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

بذلك يواصل الألمان تصدر المجموعة بـ6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الدنمارك والنمسا، فيما يحتل صربيا ذيل المجموعة بلا نقاط.