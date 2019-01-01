يورنتي: موراتا تعرض للظلم بعد إلغاء هدفه في يوفنتوس

المهاجم الإسباني يدافع عن مواطنه بعد واقعة دوري أبطال أوروبا أمام يوفي

يعتقد المهاجم الإسباني فيرناندو يورنتي، أن هدف مواطنه ألفارو موراتا في مواجهة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس كان صحيحاً.

موراتا نجح في افتتاح التسجيل بشباك يوفنتوس، من كرة رأسية له، في المباراة التي أقيمت بذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

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وبالرجوع إلى الفار قرر حكم اللقاء إلغاء الهدف، بعدما تبين دفع موراتا لجيورجيو كيليني مدافع يوفي.

يورنتي قال عن الواقعة:"هدف موراتا؟ هذه المشاهد تحدث كثيراً في كرة القدم ولا تحتسب خطأ أبداً".

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(📽️: @omomani) pic.twitter.com/zFWVuqO7qM — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

وأضاف:"موراتا مهاجم ممتاز جداً وكنت محبطاً بعدما تم إلغاء هدفيه مرة أمام يوفنتوس والأخرى ضد ريال مدريد".

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وعن توقعاته للفائز بدوري أبطال أوروبا:"السباق يبدو مفتوحاً للجميع أي فريق يستطيع الفوز بالبطولة".

ويستعد يورنتي رفقة فريقه توتنهام، لخوض مواجهة صعبة أمام تشيلسي مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.