يورينتي .. لاعب أتلتيكو مدريد الذي أراده أنشيلوتي 3 مرات!

بعد أن حسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني، يستعد لمواجهة جاره أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة، بالجولة 35، ولكن هناك حالة خاصة في هذه المباراة، وهي العلاقة القوية بين لاعب الوسط ماركوس يورينتي، والإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ريال مدريد حسم لقب الدوري الإسباني قبل نهايته بأربع جولات، حيث يتصدر الترتيب برصيد 81 نقطة، ويأتي بعده برشلونة بالمركز الثاني برصيد 69 نقطة.

ما هي قصة يورينتي وأنشيلوتي؟

أنشيلوتي يعد هو صاحب الفضل الكبير على يورينتي، حينما قام بتصعيده وهو في سن الـ19 من عمره، ليكون ضمن عناصر ريال مدريد بالمعسكر الإعدادي لعام 2014.

ورأى المدرب الإيطالي وقتها أن يورنتي يمتلك إمكانيات رائعة، وأدرك أنه سيكون لاعبًا مهمًا لريال مدريد في المستقبل، وسيكون خير بديل لتشابي ألونسو، خاصة بعدما شارك في عدة مباريات ودية أبرزها كان أمام إنتر ميلان الإيطالي.

وخلال تلك الفترة استفسر أكثر من فريق عن ماركوس يورينتي، ولكن إدارة ريال مدريد فضّلت أن يبقى اللاعب في فريق الشباب، ولكن أنشيلوتي ظل يضعه في حساباته.

ماذا حدث بعد رحيل أنشيلوتي عن ريال مدريد؟

يورينتي ظهر لأول مرة في العام التالي مع المدرب رافائيل بينيتيز، وفي عام 2016 تمت إعارة يورينتي إلى نادي ديبورتيفو ألافيس، ليؤسس نفسه كلاعب كرة قدم من الدرجة الأولى، ولكنه عاد مرة أخرى إلى ريال مدريد.

وبعد موسمين من المشاركة غير المنتظمة في ريال مدريد، رحل عن صفوفه وانتقل إلى الجار أتلتيكو مدريد، الذي تألق معه ومع مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وفي نفس الوقت كان هناك اهتمامًا من جانب نادي نابولي، والذي كان يقوده كارلو أنشيلوتي وقتها، ولكنه لم تنجح المفاوضات لينتقل إلى أتلتيكو مدريد، حيث كان يرغب أنشيلوتي في ضمه مرتين مع الفريق الإيطالي.

ونجح ماركوس لورينتي في تقديم مستويات مميزة رفقة أتلتيكو مدريد، بالرغم من البداية الصعبة التي واجهته مع سيميوني.

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